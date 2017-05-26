天良感冒液改標販賣 檢方約談負責人

天良生物科技公司販售「天良諾克治痛感冒液」，以偽造保存期限標籤重貼在原標籤上，檢方約談負責人紀元章。（李文正攝）

士林地檢署偵辦天良生物科技公司販售改標藥。產品「天良諾克治痛感冒液」上標籤，以偽造的標籤，重貼在原標籤上，販售給消費者，違反《藥事法》，檢方今天早上傳喚公司董事長紀元章以及一名女性員工。

檢方調查，「天良諾克治痛感冒液」之瓶身，要求藥廠提供該藥品之批號資料，經比對後，亦與現場藥品之批號不相吻合，今早上10點30分傳訊紀，要求提供提供相關進、銷貨資料、交易憑證等，以資核對。並釐清藥品重貼標籤之流程、數量及流向，並確認有無其他藥品亦有重貼標籤之情形，全案依違反藥事法罪嫌擴大偵辦。

(中時)