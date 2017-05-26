「很久以前，在一個遙遠的銀河系...」 星際大戰歡慶40週年

1977年上映的《星際大戰四部曲：曙光乍現》，電影三位主角（由左至右）分別是飾演路克·天行者的馬克·漢米爾、扮演莉亞公主的嘉莉·費雪，以及飾演韓索羅的哈里遜福特。（圖/美聯社）

在全世界圈粉無數、甚至自成一個次文化系統的電影《星際大戰》（Star Wars），於昨日迎來問世40週年紀念，從1977年喬治·盧卡斯（George Lucas）推出首部《星際大戰》電影、也是系列中第四集- 曙光乍現（Star Wars Episode IV: A New Hope）開始，共和國、絕地武士（Jedi）、天行者（Skywalker）家族等詞彙逐漸成為流行文化用語，讓《星際大戰》系列歷久不衰。然而在迪士尼（Walt Disney）影業接手之後，最新的續集《第八部：最後的絕地武士》（Star Wars Episode VIII:THE LAST JEDI）也將於年底上映，屆時勢必將再次掀起一波星戰熱潮。

據美國太空新聞網（SPACE.com）報導，每當「很久以前，在一個遙遠的銀河系……」（A long time ago in a galaxy far, far away...）的字幕與熟悉的背景音樂響起，不少人都能自動聯想到紅遍全球、走過40個年頭的《星際大戰》。1977年5月，在著名導演兼編劇喬治·盧卡斯策劃下，一反常態地從第四集開拍，依序為五、六、一、二和三集，1990年代正式將電影次序定調，形成現在所見的六部曲。然而，迪士尼在2012年砸40.5億美元（約1,221億台幣）收購盧卡斯影業（Lucasfilm）後，推出續寫的三部曲系列，其中第七集《原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）已於2015年上映，而萬眾矚目的第八集《最後的絕地武士》亦進入最終倒數階段。

《星際大戰》中最著名的反派角色之一:黑武士達斯·維達，也就是原本的安納金天行者。（達志影像/Shutterstock）

忠心於天行者家族的機器人3PO。（達志影像/Shutterstock）

矮個子的絕地武士長老-尤達。（達志影像/Shutterstock）

創造《星際大戰》系列電影的導演喬治盧卡斯。（圖/美聯社）

盧卡斯的《星際大戰》故事之所以引人入勝，主要是他給了人們對寬廣且未知的銀行系一個無盡的想像空間，結合不同物種、文化、語言、社會，讓觀眾和影迷能深入其境地體會。共和國與帝國的對抗、絕地武士的正邪掙扎、主人翁之一的天行者家族複雜故事、共和國擁護者的反抗行動，以及電影中頗具個人特色的角色，如安納金（Anakin Skywalker）、莉亞公主（Princess Leia Organa）、韓索羅（Han Solo）、丘巴卡（Chewbacca）、機器人3PO、歐比王（Obi-Wan Kenobi）、魁剛（Qui-Gon Jinn）、尤達大師（Yoda）等，都成為流行文化中的共通用語之一。

《星際大戰：最後的絕地武士》預告片。

扮演莉亞公主聞名的女星嘉麗費雪，於去年驟逝，不僅讓影迷感到心碎，也讓正在進行中的續集電影出現困境。（圖/美聯社）

除了續寫三部曲外，迪士尼也同步著手於外傳的拍攝，首部外傳《俠盜一號》（Rogue One）已於2016年上映，隨後描寫走私客韓索羅的外傳也正在計畫中。但對於星戰影迷來說，去年扮演莉亞公主的女星嘉莉·費雪（Carrie Frances Fisher）驟逝，恐怕是《星際大戰》中最大的遺珠之憾。

(中時電子報)