「很久以前，在一個遙遠的銀河系...」 星際大戰歡慶40週年

1977年上映的《星際大戰四部曲:曙光乍現》,電影三位主角(由左至右)分別是飾演路克·天行者的馬克·漢米爾、扮演莉亞公主的嘉莉·費雪,以及飾演韓索羅的哈里遜福特。(圖/美聯社)

在全世界圈粉無數、甚至自成一個次文化系統的電影《星際大戰》(Star Wars),於昨日迎來問世40週年紀念,從1977年喬治·盧卡斯(George Lucas)推出首部《星際大戰》電影、也是系列中第四集- 曙光乍現(Star Wars Episode IV: A New Hope)開始,共和國、絕地武士(Jedi)、天行者(Skywalker)家族等詞彙逐漸成為流行文化用語,讓《星際大戰》系列歷久不衰。然而在迪士尼(Walt Disney)影業接手之後,最新的續集《第八部:最後的絕地武士》(Star Wars Episode VIII:THE LAST JEDI)也將於年底上映,屆時勢必將再次掀起一波星戰熱潮。

據美國太空新聞網(SPACE.com)報導,每當「很久以前,在一個遙遠的銀河系……」(A long time ago in a galaxy far, far away...)的字幕與熟悉的背景音樂響起,不少人都能自動聯想到紅遍全球、走過40個年頭的《星際大戰》。1977年5月,在著名導演兼編劇喬治·盧卡斯策劃下,一反常態地從第四集開拍,依序為五、六、一、二和三集,1990年代正式將電影次序定調,形成現在所見的六部曲。然而,迪士尼在2012年砸40.5億美元(約1,221億台幣)收購盧卡斯影業(Lucasfilm)後,推出續寫的三部曲系列,其中第七集《原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)已於2015年上映,而萬眾矚目的第八集《最後的絕地武士》亦進入最終倒數階段。

《星際大戰》中最著名的反派角色之一:黑武士達斯·維達,也就是原本的安納金天行者。(達志影像/Shutterstock)

忠心於天行者家族的機器人3PO。(達志影像/Shutterstock)

矮個子的絕地武士長老-尤達。(達志影像/Shutterstock)

創造《星際大戰》系列電影的導演喬治盧卡斯。(圖/美聯社)

盧卡斯的《星際大戰》故事之所以引人入勝,主要是他給了人們對寬廣且未知的銀行系一個無盡的想像空間,結合不同物種、文化、語言、社會,讓觀眾和影迷能深入其境地體會。共和國與帝國的對抗、絕地武士的正邪掙扎、主人翁之一的天行者家族複雜故事、共和國擁護者的反抗行動,以及電影中頗具個人特色的角色,如安納金(Anakin Skywalker)、莉亞公主(Princess Leia Organa)、韓索羅(Han Solo)、丘巴卡(Chewbacca)、機器人3PO、歐比王(Obi-Wan Kenobi)、魁剛(Qui-Gon Jinn)、尤達大師(Yoda)等,都成為流行文化中的共通用語之一。

《星際大戰:最後的絕地武士》預告片。

扮演莉亞公主聞名的女星嘉麗費雪,於去年驟逝,不僅讓影迷感到心碎,也讓正在進行中的續集電影出現困境。(圖/美聯社)

除了續寫三部曲外,迪士尼也同步著手於外傳的拍攝,首部外傳《俠盜一號》(Rogue One)已於2016年上映,隨後描寫走私客韓索羅的外傳也正在計畫中。但對於星戰影迷來說,去年扮演莉亞公主的女星嘉莉·費雪(Carrie Frances Fisher)驟逝,恐怕是《星際大戰》中最大的遺珠之憾。

(中時電子報)