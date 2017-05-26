高鐵北捷雙層巴士聯票6／1首發 現省1110元

台北捷運公司與台灣高鐵公司首度合作，6月1日起發行「高鐵、北捷、雙層巴士聯票」，這套票卡除包括高鐵來回車票、捷運48小時票1張、雙巴單日搭乘券1張。乘客若是從高鐵左營站北上，每人現省1110元。

2大公司首度合作，將目標瞄準有意來台北旅遊的民眾。6月1日起至明年12月31日發行的聯票，包含高鐵標準車廂對號座來回票（高鐵桃園站以南各車站至高鐵台北站）、捷運48小時票、雙巴單日搭乘兌換券1張。

票價部分，高鐵來回車票為原價75折，北捷雙巴套票為原價63折。以左營站到台北站為例，如果乘客分開購買這3種票券，得花3960元，但購買聯票後，僅需要2850元，等於每人現省1110元。

台北捷運公司表示，「高鐵、北捷、雙層巴士聯票」6月起在7-ELEVEN的ibon機台開賣，完成購買程序後，將領到高鐵車票取票代碼單、北捷雙巴套票取票證明單各1張，前者可先在ibon中兌換高鐵來回車票，北捷雙巴套票則需至捷運台北車站、南港站、板橋站等14站點兌換。

台北捷運公司提醒，欲購買聯票的民眾，必須在預計搭乘捷運日起（含）3天內兌換使用，高鐵車票乘車日則要在北捷雙巴套票使用日前1天至後2天，共計4日內的班次才可搭乘。

另外，配合今年8月世大運即將登場，北捷各站完成共約2萬5000面指標更新，車站站名之前都加註「路線顏色英文字首、車站序號數字」，讓外地旅客更方便辨識。

(中時)