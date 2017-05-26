繽紛秀創意！「台灣繪本美術館」邁向2018波隆那兒童書展

雲林阿嬤北上請鄒駿昇指導。（台北國際書展基金會提供)

台灣繪本的美與好讓更多人知道！全球發光！2017義大利波隆那兒童書展「台灣繪本美術館」，於23日舉行展後分享會，吸引超過50位插畫家及出版同業熱烈參與，書展基金會董事郝明義表示，因為2018年波隆那書展的主題國將是中國，不論是市場及文化上皆意義不凡，「台灣繪本美術館」將持續參展並提早準備，希望綻放台灣童書插畫的燦爛光芒！

「台灣繪本美術館」展後分享會，現場由策展人鄒駿昇、童書顧問柯倩華、台灣麥克出版社主編宗玉印及大前文化負責人李若蘭，上台分享今年在波隆那的寶貴經驗，內容多元，精彩動人，吸引了許多插畫界及出版業共襄盛舉，到場聆聽，包括曾獲得2015年波隆那拉加茲獎的知名插畫家孫心瑜，以及插畫家王春子、達姆、徐銘宏、陳姝里、薛慧瑩、葉懿瑩等，甚至有一位素人創作者阿嬤，不惜遠從雲林北上，希望鄒駿昇幫忙指點創作技巧。

「台灣繪本美術館」展後分享會同業熱情參與。（台北國際書展基金會提供)

「台灣繪本美術館」展後分享會，首先由書展基金會執行長王秀銀跟大家問好，並介紹基金會董事郝明義引言表示，今年「台灣繪本美術館」由書展基金會籌辦，誤打誤撞設立展館於波隆那書展第25館精華地段，將焦點放在出版社及插畫家，2018年將持續參展提早準備，把台灣童書跟繪本具有自由創作的優勢，及插畫家燦爛的光芒都發散出來。

郝明義強調，因為2018年波隆那書展的主題國將是中國，不論是市場及文化上的意義，明年的波隆那書展都值得期待及投入，讓世界看到一個非常不一樣面貌的台灣！

「台灣繪本美術館」策展人鄒駿昇就自己的創作角度切入，分享三次波隆那插畫大獎入圍的經驗，在他的生涯發展，波隆那插畫展都扮演著很重要的角色，就如同是「美國夢」的實現，透過每次入圍參觀書展及思索方向，一直到2011年獲得波隆那國際插畫大獎的新人獎首獎後，也才開始出版第一本繪本。

「台灣繪本美術館」策展人鄒駿昇於展後分享會暢談。（台北國際書展基金會提供)

至於實質的參展成果，鄒駿昇也勉勵說，創作者不論是有參展或是沒參展的，「不要太急，想要馬上就有成效！」他坦言從第一次入圍波隆那插畫展到現在是10周年，雖然陸續有出版社聯絡的機會，就像他前年去駐村，也有法國出版社有意合作，但從連絡到談成還有一段距離。

鄒駿昇也播出影片，來呈現台灣繪本美術館的臨場感。他說，雖然波隆那是一個以版權交易為主軸的書展，今年策略上希望能夠凸顯及達到台灣館「被看到」的企圖，因此以「Museum of the Fantastic」進行策畫，因為波隆那對插畫家而言是一個奇幻的舞台，而美術館的形式，強調的是認真態度，亦呈現是波隆那25館接待區的效果，而參觀者的反應，也確實達到他原先的設定目標。

童書顧問柯倩華談到「國際出版品計畫」表示，將入選的插畫家及編輯帶到波隆那書展現場，除了去看去聽各式的演講及作品，感受到專業的熱情及思考，更重要要整理及思考自己的創作是什麼？她更提出在波隆那看到的一句話「所有插畫家都是地球上的藝術資產！」勉勵插畫家不以台灣為侷限，讓創作具有國際觀點。

柯倩華呼籲2018年波隆那書展是3月26日，希望出版界及插畫家大家共同努力，有好的作品可以帶去國外，也希望出版社讓編輯有有更多出國學習機會，第一次嘗試這個計劃，她語重心長說：「因為如果不去探索才是真的失敗！」即使有風險也要努力去做。

(中時電子報)