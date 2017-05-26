發文質疑鑑識害江國慶冤死 法醫權威判免道歉定讞
江國慶冤死案引發台灣法醫界內訌，法務部法醫研究所前所長李俊億、台灣法醫學會理事長郭宗禮6年前撰文，質疑法醫當年鑑識此案「錯誤的判定」，法醫蕭開平等人提告要求對方登報道歉，最高法院認為李、郭經合理查證，今(26日)判決蕭等人敗訴確定。
發生在1996年的空軍作戰司令部謝姓女童遭姦殺案，在營區服役的江國慶被指為凶手，遭軍法判死後槍決，檢方後來發現江的同袍許榮洲才是真凶，以殺人罪起訴許並求處死刑，但許男後來也被判無罪定讞，整起案件已成懸案。
2011年12月前法醫所所長、台大法醫所教授李俊億與郭宗禮於法醫學誌期刊上，聯合撰寫「江國慶冤死案法醫鑑定真相探討」，內容提及「偽科學證據造成冤獄」、「間接害死無辜者」、「毫無鑑識道德與反省能力」、「錯誤的判定」等。
當年負責鑑識的法醫蕭開平、李偉華、調查局血清檢驗員蒲長恩認為，他們的鑑定報告已獲監察院、法院詳為調查並予認同，顯見其檢驗及鑑識結果已具公信力；由於認為李俊億、郭宗禮的文章與事實相悖，他們憤而提告，並要求須在中國時報等三大報登報道歉。
刑事部分，李、郭獲不起訴處分確定；民事部分，歷審都認為李、郭就事實陳述部分已合理查證，其餘個人主觀意見表達部分，即時施人尖酸刻薄的負面評論仍受言論自由保障，判蕭開平等人敗訴，李、郭免道歉，蕭等人不服提上訴，經最高法院駁回定讞。
(中時)
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