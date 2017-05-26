PGA》潘政琮DEAN邀請賽T47 次輪拚晉級

潘政琮首輪T47，次輪拚近5場首度晉級。(TPGA提供資料照)

已經連續4場淘汰的旅美高球好手潘政琮，今(26日)在DEAN邀請賽首輪，雖只揮出1鳥2柏忌71桿(+1)，但因整體成績普遍不佳，這個成績仍讓他暫居並列第47，位居晉級線之內，次輪拚近5戰首場晉級。

這場比賽總獎金690萬美元，世界前10只有西班牙賈西亞與美國史畢斯2人參賽，但首輪表現平平，賈西亞69桿並列第24，史畢斯70桿並列第34。

3位美國選手波士頓、費雪與科拉克，同以65桿並列領先。今年已贏下1冠的西班牙新人拉姆66桿並列第4，美國46歲老將米克森67桿並列第7。

(中時電子報)