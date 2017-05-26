視察國軍讚紅燒牛腩飯好吃 小英被狂噓：只會吃
蔡英文總統昨校閱漢光演習後致詞表示「我是中華民國國軍最大的靠山」，慘被網友狂酸，她昨天與官兵在野外享用野戰餐盒吃了紅燒牛腩飯後，大讚「這很不錯。」網友也狂噓「只會吃便當!」、「那還花那麼多錢請廚師？」
今年度漢光演習從本月22日至26日進行實兵驗證，本次重頭戲為第1作戰區（澎湖）的三軍聯合反登陸作戰，由總統蔡英文親臨校閱指導。演習後，蔡也與官兵在野外一同享用野戰餐盒，吃了紅燒牛腩飯後，更大讚「這很不錯啊!」
PTT八卦版網友狂噓「作秀 」、「只會吃便當還會幹嘛 」、「有種吃營養口糧」、「那六萬元廚師可以省下來了嗎」、「X，七天假還來啦，垃圾DPP」、「三軍統帥負責吃飯」、「能被嘴挑的蔡總統稱讚的菜肯定不錯」、「沒當過兵演個戲 」、「怎麼可能每天都吃得到特別便當」、「作秀很會，治國無能」、「那還花那麼多錢請廚師？」、「三軍統帥吃大餐，下面官兵全吃垃圾，國將必亡。」
「我還以為他會帶廚師去做飯」、「請蔡總統吃野戰口糧配八寶粥」、「X!拎北全部演習都打過有的還兩次，怎麼都吃伙房煮的噴」、「總統那區的是特製的，底下的兵還是吃噴」、「好好喔，我以前都只能吃石頭排骨和醬油髮菜」、「吃空心菜吧妳!」
(中時電子報)
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