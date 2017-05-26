想舒適搭機？揭密7大機艙穿衣訣竅
一段舒適好眠的航程，是旅行不可或缺的一部分，究竟如何在機艙坐得安穩、睡得香甜？美國《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）整理7大機上穿衣訣竅，幫助旅客在長途飛行中克服溫差、避免不當衣著造成的不適感，好好享受一趟優質航程。
1.多層次穿搭
「多層次穿搭」最適合長途航程，可依據不同的氣溫做穿搭調整。《赫芬頓郵報》建議，可攜帶一個收納袋，若天氣稍熱，脫下的衣物可置放其中，若不想收起，還可將衣物摺成當「臨時枕頭」。
2.透氣上衣
穿透氣面料的衣物，在搭機時非常重要，除了可吸汗、舒適度佳外，透氣材質衣物也非常好清洗。
3.平底鞋
結束航程後，勢必要走一小段路才能抵達目的地，漂亮但欠缺舒適度的鞋子，必會成為旅行夢魘，「平底鞋」絕對是機艙好夥伴。此外，千萬不要穿靴子或特殊設計的高統鞋，它們會拖延安檢時間。
4.多口袋衣服
旅行中，定會出現不少「雜物」，穿多口袋衣服非常方便。
5.寬鬆服裝
華盛頓大學醫學中心建議，在機上盡量勿穿緊身衣物，長時間坐在椅子上，會阻礙血液循環。
6.壓力襪
長途航程中，壓力襪非常重要，除可有效促進血液循環外，還可防水腫。
7.時尚配件
《赫芬頓郵報》報導指出，即便機上穿衣風格以舒適、寬鬆為主，也別忽略時尚感，有些時候，航空人員會將「有型的人」，列為免費升級機艙的候補人選。
(中時電子報)
文章來源：赫芬頓郵報
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