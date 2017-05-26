為法網暖身 莊佳容紐倫堡女網拚決賽門票
法網會內賽開打前，拚戰德國紐倫堡女網的我國女網好手莊佳容，聯手世界排名64的日本女將土居美咲，八強賽鏖戰2小時7比6(5)、6比7(4)、10比6拍落日比野菜緒／哥倫比亞馬里諾（Mariana Duque-Marino），闖進4強。
備戰法網，莊佳容／土居美咲紐倫堡賽首輪就打得精采，直落二撂倒大會頭號種子米爾莎（Sania Mirza）／哈薩克席薇多娃（Yaroslava Shvedova）搶下好采頭，八強賽反倒贏得不輕鬆，前兩盤都拚到搶七，不過莊佳容／土居美咲頂住壓力，搶十順利奪勝。
莊佳容／土居美咲四強將碰上英美聯軍史密斯（Anna Smith）／梅莉卡（Nicole Melichar），一拚與瑞典拉森(Johanna Larsson)／佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）爭冠機會。
(中時電子報)
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