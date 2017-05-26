全台首輛 台大無人駕駛車驚艷亮相

無人車亮相。（趙雙傑攝）

國發會主委陳添枝和台大校長楊泮池等人試乘。（趙雙傑攝）

全台首輛Level 4 無人駕駛巴士EZ10在眾所期待中終於抵臺，國立臺灣大學今日舉行記者會，率先宣布與專精於智慧交通方案、無人車駕駛科技的喜門史塔雷克公司(7Starlake)進行產學策略合作，透過雙方共同成立「A.I.無人駕駛車研發團隊」，建置實車道路驗證場域並結合臺大工學院及電資學院教授，投入無人駕駛車之光機電次系統核心技術研發與系統整合，以及無人駕駛A.I.關鍵功能模組，以期在未來無人駕駛科技普及應用的全球化浪潮中搶得先機。

(中時)