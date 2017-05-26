新竹美麗信酒店獲「2017全球旅宿卓越大獎」
新竹美麗信酒店在獲旅客高度肯定下，獲知名旅宿比價網站HotelsCombined頒發「2017全球旅宿卓越大獎」。
新竹美麗信酒店總經理董愛珠表示，HotelsCombined「2017全球旅宿卓越大獎」是以全球數百萬份旅客評分作為民意基礎，這次評選針對台灣地區5,000多間飯店、度假飯店、青年旅館、民宿等旅宿業者，共選出20間飯店、5間度假飯店及3間青年旅館，為特優評鑑得主。
她說，最難能可貴之處在於只頒給該國家或地區表現前1％的頂尖旅宿，且必須在參與評鑑期間獲得旅客平均評分在9分以上，評分重點包含乾淨程度、餐飲、設施、位置、房間、服務等旅客體驗關鍵項目。
(工商)
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