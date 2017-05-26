竹北就業中心 率全台之先成立人資顧問團

值畢業旺 季將屆，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助青年學子思考未來發展的方向領域，竹北就業中心率全台之先成立「人資顧問團」。

桃竹苗分署長丁玉珍表示，「人資顧問團」是由竹北就業中心邀請合作廠商中富有熱誠，並樂於與在學或剛出社會青年經驗交流分享的主管或人資夥伴所組成，藉由團員分享所屬產業現況及從業人員甘苦談，共同合作為青年就業問題出一份心力，也透過異業結盟方式使就業服務工作的品質再升級，展現企業的社會責任。

丁玉珍強調，「人資顧問團」與一般人資受理求職民眾應徵工作或爭取面談機會不同，屬於職涯輔導的一環，這項服務主要是針對目前在學或是有立即求職需求的青年，鼓勵他們先選擇幾個自己有興趣或是想要從事的行業，透過竹北就業中心提供的人資顧問團名單，在約定時間以電話或email 提出問題，成員也會樂於分享相關經驗與訊息，希望透過這樣輕鬆沒壓力的諮詢方式，讓青年朋友對於目前各種產業生態有初步認識，進而了解自己的個性特質，找出適合的發展方向，讓職涯規畫更貼近現實生活。

(工商)