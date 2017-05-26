心智障礙啦啦隊賽 基隆國中小組勇奪佳績
基隆市深美國小、建德國中參加國立中正紀念堂辦理的第25屆「跳躍生命的音符–心智障礙啦啦隊比賽」榮獲特優獎、潛力獎及三個技術獎項的佳績，展現學生們充沛的活力，也再度獲得了國小組特優獎與最佳創意獎的肯定。
「很高興，謝謝老師！」就讀深美國小中年級的陳姓同學開心的說，他的父母為負擔家計，家境狀況並不理想，但是從不會放棄他，知道學校要舉辦啦啦隊賽，他很有自信決定參賽，並且很感謝排舞老師對他們細心地教導。
本次是深美國小第4次參賽，前3年都獲得特優獎的他們，這次以「加油！」為主題，全體隊員以運動風的打扮，手持加油棒並搭配豐富的隊形呈現動感的舞蹈及層次性的視覺效果。
建德國中的表演也令人驚豔，學校為讓舞蹈班的資源與特殊教育結合，本次負責編舞、排練的吳佳玲老師及與她搭配的特教老師李盈萱，都是建德舞蹈班的校友，1位負責設計、教學，1位運用特教專業讓學生記住複雜的舞蹈動作。
建德國中老師們不遺餘力，帶著學生在台上展現出最好的佳績，並以「框裡框外的世界」獲得了國中組潛力獎、最佳毅力獎及最佳創意獎。
基隆市政府教育處表示，市府每年度除了固定舉辦各項身心障礙運動會，並且以補助參賽經費等方式鼓勵所轄學校帶學生參加各項全國性的活動，對於同學們能有優異的表現表達肯定，也感謝為訓練學生而辛苦的所有師長及志工。
(中時)
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