演唱會血肉橫飛22死 湯姆哈迪募款救受害者
美國小天后亞莉安娜本周一在英國曼徹斯特開唱時，最後竟發生自殺炸彈攻擊，導致22人死亡，震驚各界；亞莉安娜不僅悲痛萬分，日前也透露願意替受害者出錢辦後事，而英國男星湯姆哈迪也宣布將替受害者募款，反映熱烈。
湯姆哈迪在亞莉安娜演唱會恐襲後，在網站「JustGiving」發起募款，目的是幫英國紅十字會募款1.5萬英鎊(約57萬台幣)幫助受害者家屬。湯姆哈迪也在網上透露「演唱會上發生的事是悲劇，無數人與小孩在那邊應該享受安全與音樂的地方，卻遭到襲擊，這是很難想像的。」更說自己見狀感到相當悲傷，直言「恐怖主義是絕對邪惡。」
而募款活動也相當成功，不少網友響應湯姆哈迪，原先預計的1.5萬英鎊，截至目前為止已經超過所要金額。
(中時電子報)
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