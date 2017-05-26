關鍵三連戰 桃猿推不敗洋投打頭陣

史博威本季至今尚未吞敗，自責分率僅1.08。(資料照 猿隊提供)

中信兄弟與Lamigo桃猿今將在洲際棒球場，展開本周三連戰，桃猿目前暫居第一，中信以7場勝差緊追在後，首戰桃猿派出本季不敗洋投史博威打頭陣，忠信則以肯恩迎戰，力拚勝利。

史博威開季至今屠殺中職，出賽9場拿下7勝0敗，自責分率1.08，飆出63次三振，暫居聯盟投手三冠王，與中信也曾交手過3場，都順利拿下勝投，自責分率1.86。

至於中信洋投肯恩，本季至今出賽8場，拿下3勝3負，自責分率4.78，不過對上桃猿，自責分率3.10，表現還算出色。

本周三連戰，桃猿與中信正面交手相當關鍵，桃猿有機會一口氣拉開勝差，奠定上半季奪冠基礎，中信則是期盼能夠拉近勝差。

(中時電子報)