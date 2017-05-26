綠委提一例一休修法 勞團揚言用選票抵制

團結工聯等17個工會與勞工團體26日到立院前召開記者會。(張鎧乙攝)

張鎧乙攝

17餘名工會在立法院門口發起抗議活動，表達訴求。（洪安怡攝）

一例一休問題爭論不休，近日民進黨立委提案修法更讓勞團直跳腳，由團結工聯等17餘相關工會團體，今（26）日召開記者會抗議，指出立委提案向資方靠攏，通過後恐更加惡化勞工勞動條件，發起連署表達反對立場，不排除2018年用選票抵制民進黨。

日前民進黨立委何欣純、許智傑等人提案修改《勞基法》，主要內容包含休息日出勤加班費以實際工時核實計算，每月加班時數從46小時提高，導入工時帳戶的概念，在3個月內使用，以及特休假遞延等。

工會團體解釋，目前進行提案連署的「工時帳戶」案不只何欣純案，民進黨高市立委林岱樺、嘉縣立委蔡易餘（與雲林立委蘇治芬同為提案人）也分別提案，要將工時帳戶的期間擴張至6個月，林岱樺案更將每月加班時數上限提高到54小時，透過工時帳戶勻支每月要讓勞工加班到最多60小時。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸解釋，工時帳戶在歐洲，是用在一般正常工時，但台灣卻要用延長工時，讓勞工勞動條件更加惡化。新竹縣產業總工會理事長詹素貞痛批，總統蔡英文若持續與資方聯手，明年選舉將用選票制裁，「不相信1100萬名勞工無法對付600萬選票的總統！」

為此，工會團體發起連署，要求提案立委立即撤案，反對工時帳戶提高加班工時上限，特休假未休要發給工資，並要求休息日出勤加班費維持現行規定，否則不排除發起更大的抗爭行動。

(中時)