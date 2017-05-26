北約第一配偶外交 梅蘭妮亞狂換裝拼布麗姬

梅蘭妮亞整下蘭連換3套衣服和法國第一夫人布麗姬比拼。(拼圖/美聯社、推特)

法國第一夫人布麗姬和美國第一夫人梅蘭妮亞24日身著亮麗套裝現身。(拼圖/美聯社、Twitter)

布麗姬和梅蘭妮亞在博物館寒暄，中間為盧森堡總理丈夫戴斯特尼。(圖/美聯社)

美法第一夫人成配偶團焦點。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞的藕色皮製套裝深受好評。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞著Maison Ullens藕色皮製套裝亮麗現身。(圖/美聯社)

美國第一夫人梅蘭妮亞和丈夫川普25日抵達比利時布魯塞爾參加北約高峰會，而當川普忙著和北約成員國元首會面時，梅蘭妮亞也和北約成員國的配偶團聚首展開「配偶外交」，整天行程下來她連換了3套服裝，堪比明星的排場，而讓梅蘭妮亞拼命換衣秀美的原因，似乎是同場同樣以高衣Q著稱的法國第一夫人布麗姬，這位64歲祖母級的第一夫人也在會中大秀全身LV行頭，比較意味濃厚。

梅蘭妮亞返回配偶團行程後，心機換上第二套露肩洋裝，而布麗姬則繼續穿著早上的LV行頭。(圖/美聯社)

梅蘭妮雅在抵達布魯塞爾之後行程滿檔，先是在和元首配偶團參觀著名超現實主義畫家馬格里特博物館（Magritte Museum），她以一身Maison Ullens藕色皮製套裝亮麗現身，而法國第一夫人布麗姬則是穿著她最喜愛的品牌Louis Vuitton的黑色洋裝，並配上低腰的LV logo金屬扣腰帶，和背著印有她姓名縮寫BM的該品牌經典棋盤格包包，兩人在元首配偶團中成為焦點。

布麗姬和梅蘭妮亞在比利時皇宮合照，中間為土耳其第一夫人。(圖/Twitter)

其實自5月初法國總統馬克宏確定入主艾麗榭宮之後，法國新任第一夫人布麗姬和梅蘭妮亞就經常被拿來比較，先是兩位第一夫人都和自己的配偶相差24歲引發話題，再加上儘管已經64歲的布麗姬，因體態保養得宜、卓越的時尚穿衣品味，瞬間和名模出身、高衣Q的梅蘭妮亞並稱國際間最受矚目的第一夫人。

梅蘭妮亞抽空訪兒童醫院將從白宮帶去的禮物送給病童。(圖/美聯社)

配偶團稍後還前往了比利時精品品牌Delvaux和拉肯王家城堡參訪，期間梅蘭妮亞還抽空參訪當地的兒童醫院，並將從白宮帶來童話書當作禮物送給病患，當她返回拉肯王家城堡繼續配偶團的行程時，她心機的換上了第二套小露香肩又不失優的蕾絲黑色洋裝，氣壓在場的第一夫人和皇宮主人比利時皇后瑪蒂爾德(Queen Mathilde)。梅蘭妮亞在稍後往義大利西西里島時換上第三套黑色的洋裝，整天下來頻頻換裝展現她的時尚魅力。

北約配偶團訪比利時皇宮，前排左到右：布麗姬、土耳其第一夫人艾米妮、梅蘭妮亞、比利時皇后瑪蒂爾德、北約秘書長史托騰伯格的妻子英格麗、保加利亞第一夫人Desislava Radeva、比利時總理夫人Amelie Derbaudrenghien。後排左到右：盧森堡第一紳士戴斯特尼、斯洛維尼亞總理夫人Mojca Stropnik、冰島總理夫人Margret Baldvinsdottir。(圖/美聯社)

這次與梅蘭妮亞、布麗姬一起參與配偶團行程的還有，土耳其第一夫人艾米妮(Emine Erdoğan)、北約秘書長史托騰伯格的妻子英格麗(Ingrid Schulerud)、保加利亞第一夫人、比利時總理夫人、斯洛維尼亞總理夫人、冰島總理夫人，以及配偶團中「一點綠」的盧森堡第一紳士戴斯特尼（Gauthier Destenay）。

(中時電子報)