超離譜！毒蟲「毒駕」路中央睡著被逮
酒駕很不應該，毒駕更誇張！高雄41歲張姓男子毒癮發作，竟將車子停在路邊，以針筒注射吸食海洛因，神智不清下還開車返家，在苓雅區凱旋二路等紅燈時，直接在車道上睡著，引發後方大塞車，警方獲報到場，發現張嫌手上還插著針筒，當場將他依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。
警方表示，22日下午4點半左右，接獲報案電話，指凱旋二路有部銀色自小客車直接霸佔車道中央，駕駛在車上睡著，叫也叫不醒，後方車輛塞成一團。
員警到場，準備上前盤查時，發現車內的駕駛左手上還插著注射過的針筒，立刻敲打車窗硬是把他叫醒，張男完全不知道自己開車開到睡著，清醒後看到員警，嚇了一大跳。
警方查詢張男身分，發現他有多項毒品、竊盜前科，並在車內找到1包夾鏈袋裝的白色藥丸，張男還辯稱他有糖尿病，白色藥丸是助眠劑，針筒則是用來施打胰島素用，還假意說願意配合警方調查。
沒想到，警方進行毒物快篩檢測，發現針筒內物質呈現海洛因／嗎啡陽性反應，且白色藥丸確認是FM2搖頭丸，張男百口莫辯，才坦承吸毒，由於「毒駕」危害性也相當大，警方訊後將他依公共危險、毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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(中時)
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