端午連假 搭中市觀光公車輕鬆遊高美濕地
台中高美濕地躍居國際知名景點，想去高美濕地「通樂！」市府交通局4月8日開放首條從嶺東科技大學發車的655路，第2條從清水火車站發車的688路也將於5月27日上線，適逢端午連假，市府建議前往高美濕地的民眾多搭乘觀光公車，將能更快速到達。
被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次美景」台中高美濕地，每到假日遊客如織，交通局長王義川指出，高美濕地每到假日遊客及車潮就暴增，也常導致道路壅塞。為此，交通局已在去年底著手規畫新闢3條假日觀光公車，分別從嶺東科大、台中火車站與清水火車站發車，讓旅客搭公車就能前往，第3條「高美濕地－台中火車站」路線，客運業者正在緊鑼密鼓籌備中，預計今年中旬通車。
首條655路於4月8日起開始服務，停靠梧棲觀光漁港、9號風車、高美濕地、高鐵站(台鐵新烏日站）、彩虹眷村、嶺東科技大學等站；第2條688路於5月27日正式上線，將從清水火車站出發，沿途停靠港區藝術中心、高美濕地遊客中心、18號風車（跨海景觀橋）、9號風車、梧棲觀光漁港等清水區的著名觀光景點。
除配合台鐵班次發車外，同樣於高美濕地遊客服務中心採行如同遊輪的概念，定時發車，讓旅客掌握搭車時間，從容體驗在地風光。
交通局表示，由於高美濕地遊客量單月可達10萬人次，加上高美濕地遊客服務中心、跨海景觀橋等重要觀光設施也已陸續完成，市府結合大眾運輸服務，方便旅客規畫一日遊行程，欣賞高美濕地及周邊美景，更可同時品嚐海線地區特色美食。
(中時)
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