談兩岸共同打擊犯罪 林全：遺憾合作不能徹底
中華民國警察之友總會及警政署今（26）日上午舉行「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」，分別就「毒品犯罪防治之檢討與建議、毒品查緝策略精進作為、毒品防治與成功個案分析」及「大數據與反詐騙警政策略、打擊詐欺犯罪精進策略報告、詐騙犯罪防制之成功個案分析」等議題，邀請產、官、學界進行討論及意見交流。
行政院長林全表示，反毒、反詐是長期工作，目前成效不代表完全解決問題，他要各部會多想反毒方案，提出以人為中心的策略，聯合衛福部將檢測儀器及人力補足。至於反詐騙部分，林全表示，警方過去有很好的成就，控制住詐騙案件，偵辦詐騙最重要的是跟國外聯繫，很遺憾目前兩岸資訊交換、人犯遣返不能徹底，還要繼續努力。
林全對昨天有員警緝毒遭到嫌犯拖行，他表示一方面感到驕傲、佩服，一方面也感到心疼，希望能減少警察值勤危險的狀態。林全並在論壇活動頒發破獲反毒、反詐騙案獎座、獎章給有功機關、人員、4大超商及金融機構，表彰其功並予嘉許。
(中時)
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