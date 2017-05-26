中興大學教授蔡明彥 接國安會副秘書長
有關國家安全會議懸缺的副秘書長人選，總統府26日證實，將在近日決定由中興大學國際政治研究所教授蔡明彥接任，蔡副秘書長將在6月5日正式到任。
總統府表示，蔡明彥教授是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，返國後任教於中興大學國際政治研究所，在教學領域有相當傑出表現。此外，他長期擔任政府的諮詢顧問，在各相關領域提供許多專業上的幫助，也與政府各部門有良好的互動。不論是學術研究的成果或公共事務的參與，都有傑出的表現。
府方稱，蔡教授長期參與台日、台美的二軌安全對話，對於國際關係、外交與軍事戰略、區域安全的維持保障都有實際、全面，並且長期的參與，這些都有助於國安會的現階段任務：包括推動軍務革新、保障國土安全、維持區域穩定等工作的落實推動，期待透過他的學識與實務經驗，能協助總統決策，並助益相關部會的協調與統合運作。
蔡明彥現職為中興大學國際政治研究所教授，英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，經歷為：美國國務院傅爾布萊特（Fulbright）訪問學人、中興大學國際政治研究所所長、中興大學全球和平與戰略研究中心主任、行政院大陸委員會諮詢委員、遠景基金會董事、海基會顧問、台灣綜合研究院副研究員。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。