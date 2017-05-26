立院三讀 特定場所負毒品通報責任

立法院長蘇嘉全三讀敲槌。（姚志平攝）

為杜絕「W飯店毒趴案」重演，立法院今天三讀《毒品危害防制條例》修正案，明定特定營業場所對於毒品有通報責任，亦須在入口處標示毒品防制資訊，違者可處5萬至50萬元罰鍰；若知悉有人吸食或持有毒品，卻知情不報者，可處10萬元至100萬元罰緩，情節重大者可勒令歇業。

為配合推動毒品防制業務，三讀條文亦賦予法務部設立毒品防治業務基金，用以推動毒品檢驗、戒癮治療及研究；辦理毒品防治宣導；提供施用毒品者保護安置、社會救助；及辦理或補助與其他國家之間或地區毒品防治工作之合作交流事項。

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(中時)