容積代金雙軌制？柯P：市府還能提覆議

《台北市容積移轉審查許可自治條例》修正案24日經台北市議會二讀表決通過，最快下周三讀，一旦通過，原本現行3年落日條款將取消，續行捐地、代金雙軌制。台北市長柯文哲今天受訪表示，市府收到市議會公文後30日內還可以提出覆議，現在繼續把問題做完整思考，但最主要還是跟社會說明。

柯文哲上午出席奇岩公宅工程開工典禮後接受媒體採訪，他說，本來市府6月1日前要推出市府方案，並於6月8、9日左右舉辦論壇。他說，後來想想，議會於5月24日突襲通過，市府當時也故意把時間往後，也是想壓縮討論時間，雙方各懷鬼胎。

柯文哲說，這問題終究要解決，市府會按照計劃召開說明會，把問題拿出給社會討論，市府收到市議會公文後30日內還可以提出覆議，現在就繼續把問題做完整思考，最主要的還是跟社會說明。

外傳要拿都發局長林洲民的烏紗帽做擔保？柯文哲說他學乖了，以前有局長說幹不好就跑掉，現在不可以，要做完才可以跑掉，哪有那麼好康，做一半就落跑。

至於市長室專員王寶萱於臉書貼文嗆議員，柯文哲緩頰說，她是來自公民團體的年輕人，有時發言比較衝動，有時在市府內跟長官講話也是理直氣壯，這社會有多元的聲音，每個人都能表達意見，社會不要怕衝突，但要有解決衝突機制。

會不會擔心因此影響府會關係？柯說不會啦，民主自由多元開放是北市最值得驕傲的，鼓勵每個人表達意見，不過用詞不要太激烈。

(中時)