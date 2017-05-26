北市聯合醫院 爆A型流感群聚感染
北市聯醫仁愛院區驚傳A型流感群聚！衛福部疾管署表示，根據通報，北市聯醫仁愛院區的復健科病房，有19位民眾出現類流感症狀，快篩後有13人確診為A型流感。疾管署表示，患者包括看病的病人與其家屬、院內工作人員，目前已投以抗病毒藥物治療，並進行隔離以及居家治療。
疾管署副署長莊人祥說，該19名民眾因出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀就醫，經快篩後，證實為A型流感群聚感染，13名確診患者中，有10名為到院看病的病患、1名病人家屬、2名外傭、6名院內工作人員。
莊人祥說，目前已就19人中的17人，投以抗病毒藥物治療，院內工作人員已進行居家隔離治療，其餘感染患者則在院內進行隔離治療。他強調，目前仍是流感的流行季，過去也偶爾會發生病房內的群聚感染，或是遭照顧的家屬、探病的訪客感染所致。
(中時)
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