新世代反毒反詐騙策略論壇 邀產官學界意見交流

中華民國警察之友總會及警政署今（26）日上午舉行「2017新世代反毒反詐騙策略論壇」，分別就「毒品犯罪防治之檢討與建議、毒品查緝策略精進作為、毒品防治與成功個案分析」及「大數據與反詐騙警政策略、打擊詐欺犯罪精進策略報告、詐騙犯罪防制之成功個案分析」等議題，邀請產、官、學界進行討論及意見交流。

內政部長葉俊榮表示，「防制毒品」及「打擊詐欺」是目前最重要的治安問題。在掃蕩毒品方面，去年警方查獲毒品犯罪案件5萬4873件、犯罪人數5萬8707人、純質淨重2313.3公斤，查緝成果為近10年最高。在防制詐欺部分，去年警察機關也有很好的成效，查獲犯罪集團403件、4360人，破獲機房64件，其中兩岸共打3件47人、偵破第三地跨境詐欺犯罪集團13件244人。警察是內政部的驕傲，民眾對於警察的好感度達74.1%，顯見警察的努力與表現有目共睹。他希望大家來做警察的靠山，對於警察的辛勞及付出，表達肯定及感謝。

警政署署長陳國恩表示，在毒品查緝方面，警政署將配合政府「新世代反毒策略」，推動「人」、「量」並重的毒品查緝策略，強力掃蕩販毒行為，斷根溯源，阻絕毒品於境外。同時，也與教育、社政、醫療及家長等通力合作，加強校園反毒工作，避免莘莘學子染毒。

在打擊電信詐欺犯罪方面，警政署持續推動跨境、跨域合作，與各國加強情資交流及案件協查；藉由引進民間資源，警民協力，打擊瓦解詐騙集團，減少詐欺案件發生，守護民眾財產安全。另外，「組織犯罪防制條例」修正條文，在今年4月19日已經公布實施，犯罪組織不限於傳統幫派，對於幫派、販毒、擁槍、買賣人口等具牟利、結構性、持續性之犯罪，均可適用，授予執法人員更強而有力的法源，追懲惡性犯罪，應該對治安有很大幫助。

本次論壇分為「反毒」及「反詐騙」2場舉行，由中正大學教授楊士隆及銘傳大學教授范國勇擔任主持人，邀集學者、警察、檢察官等發表（與談）人員，共同討論「反毒」與「反詐騙」2項當前重要警政工作目標，透過「向上溯源」，有效瓦解毒品犯罪集團；運用大數據分析及分層分眾宣導，瓦解詐欺犯罪集團組織，減少詐騙犯罪發生。期待結合政府各部門、民間團體及全體民眾的力量，共同防制毒品及詐欺犯罪。

(中時)