NBA特稿》塞爾提克別洩氣 擁狀元籤放眼未來

塞爾提克雖遭淘汰，但他們仍有今年狀元籤，可以好好放眼未來發展。(美聯社)

身為東區頭號種子的塞爾提克，正如外界預期遭到騎士以4比1淘汰出局，平均輸分更達離譜的25.8分，其實只能算他們太倒楣，碰上狀態正值高峰的騎士「三巨頭」，幸好塞爾提克無須洩氣，因為他們還有今年狀元籤可以放眼未來！

就算艾塞亞湯瑪斯沒在東區決賽第2戰傷到左臀提前報銷，塞爾提克想要擊敗當前的騎士，機會也是微乎其微，因為不只「小皇帝」詹姆斯無人能擋，厄文火力依舊驚人，洛夫更在東區決賽徹底爆發，讓騎士幾乎找不到任何弱點。

碰上如此強大的騎士，恐怕連今年季後賽還沒輸過的勇士，也只能「挫著等」，塞爾提克輸得難看也屬當然，幸好本季他們證明擁有不少爭冠本錢，不僅先發五人，甚至傑倫布朗、史馬特、歐利尼克、洛席爾等替補也有不俗發揮。

更重要的是，塞爾提克僅靠25％機率，幸運抽到今年狀元籤，儘管兩大狀元人選富爾茲、朗佐鮑爾，都跟艾塞亞湯瑪斯同屬控衛，可是塞爾提克擁有很大的操作空間，也早就鎖定保羅喬治、吉米巴特勒等好手，準備全力招攬。

在今年季後賽，塞爾提克清楚曝露他們最大缺點，就是少了艾塞亞湯瑪斯後，球隊當中找不到第2個穩定的攻擊點，湯瑪斯的身高又容易變成對方打點目標，防守上自然較居劣勢，可是這一切都能依靠今年狀元籤去改變。

塞爾提克總管兼籃球事務總裁安吉向來就以膽大敢拚著稱，去年夏天也宣告過球隊中沒有非賣品，所以他們不僅可以利用狀元籤去做交易，就連艾塞亞湯瑪斯也可擺上交易檯面，也讓安吉今年夏天到底會如何操作備受矚目。

究竟塞爾提克下季呈現怎樣風貌或戰力，第1個檢視點就是6月23日的NBA選秀會，相信安吉會把狀元籤的價值發揮殆盡，令人不得不期待下個球季塞爾提克會變怎樣的強隊了！

(中時電子報)