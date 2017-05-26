府：蔡明彦長期參與台日、台美等二軌安全對話

總統府今(26日)發布新人事！國家安全會議懸缺的副秘書長人選，總統決定由中興大學國際政治研究所教授蔡明彥接任，蔡副秘書長將在6月5日正式到任。總統府發言人黃重諺表示，蔡教授長期參與台日、台美的二軌安全對話，對於國際關係、外交與軍事戰略、區域安全的維持保障都有實際、全面，並且長期的參與，有助國安會的現階段任務。

黃重諺說，蔡明彥教授是英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士，返國後任教於中興大學國際政治研究所，在教學領域有相當傑出表現。此外，他長期擔任政府的諮詢顧問，在各相關領域提供許多專業上的幫助，也與政府各部門有良好的互動，不論是學術研究的成果或公共事務的參與，都有傑出的表現。

尤其蔡教授長期參與台日、台美的二軌安全對話，對於國際關係、外交與軍事戰略、區域安全的維持保障都有實際、全面，並且長期的參與，這些都有助於國安會的現階段任務，包括推動軍務革新、保障國土安全、維持區域穩定等工作的落實推動。

黃重諺強調，期待透過蔡明彦的學識與實務經驗，能協助總統決策，並助益相關部會的協調與統合運作。

蔡明彥簡歷

現職

中興大學國際政治研究所教授

學歷

英國倫敦大學國王學院戰爭研究所博士

經歷

美國國務院傅爾布萊特（Fulbright）訪問學人

中興大學國際政治研究所所長

中興大學全球和平與戰略研究中心主任

行政院大陸委員會諮詢委員

遠景基金會董事

海基會顧問

台灣綜合研究院副研究員

(中時)