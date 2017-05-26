傅崑萁送北市議員西瓜 柯文哲送這個

花蓮縣長傅崑萁今天送台北市議員來自花蓮的大西瓜，引發想像。台北市長柯文哲今天出席奇岩公宅工程開工典禮後對此表示，他不知道這件事。媒體追問端午節會不會有所表示？他說沒那麼多錢，祝大家端午節愉快。

(中時)