5月26日中視午間新聞搶先看 總統府首女武官 控遭蔡英文隨扈性騷

總統府首女武官 控遭蔡英文隨扈性騷│中視午間新聞搶先看

今天5月26日的中視午間新聞搶先看：

悚!過彎失控「飛墜橋」 騎士摔歪脊椎命危

新北市新店上午發生一起離奇車禍意外，一名機車騎士在快速道路過彎時，疑似速度太快彎不過去，竟然先擦撞護欄接著飛落高架橋下，脊椎都撞到歪掉有性命危險，

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總統府首女武官 控遭蔡英文隨扈性騷

總統府首位陳姓女武官，指控遭到內衛隨扈楊姓少校，傳不雅照片與文字騷擾，甚至在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，陳女上月底向長官投訴，事情才傳開。

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小資族心碎... 義美小泡芙.捲心酥漲3-5元

這幾天有網友發現，義美小泡芙從原本28元的盒裝小泡芙已經漲到32元。超商也回應，上個月接獲義美通知，因為成本增加，因此全通路都調漲價格。義美捲心酥也從32元漲為35元，牛奶捲從38元漲至43元。

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(中時電子報)