柳蕭然、艾莉雅同T84 「爭后」出師不利
世界排名2、3韓國柳蕭然與泰國艾莉雅，在「球后」高寶璟Volvik錦標賽缺賽下，2人都有機會在此戰成為新球后， 不料2人今(26日)首輪雙雙出師不利，僅以平標準桿72並列第84，眼前需面對的是先在次輪拚晉級。
世界排名積分只落後高寶璟0.13分的柳蕭然，這場比賽只要獲得前3、落後0.22分的艾莉雅，若能獲得前5，就可擠下高寶璟「竄位」成功。
柳蕭然目前已跨季連續11場獲得前10，艾莉雅本季11場出賽也有8場拿下前10，2人都看好在Volvik錦標賽成為新球后，不料首輪雙雙處於71桿晉級線之外，必須先在次輪拚晉級，才能在最後兩輪衝刺。
2人目前落後並列領先的台灣女將徐薇淩與美國好手路伊絲7桿，以首輪多達83位選手揮出紅字成績來看，只要打完次輪晉級，仍有機會在最後兩輪拚前3與前5。
(中時電子報)
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