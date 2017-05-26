智慧交通！ 無人駕駛巴士7月起在台大校園試行
全台首輛無人駕駛巴士將在台大校園試行！台灣大學與專精於智慧交通的喜門史塔雷克公司產學合作，共同成立「A.I無人駕駛車研發團隊」，希望研製出適合台灣不同道路和交通型態的自動駕車技術，首輛無人駕駛巴士將於7月在水源校區測試，未來也將開放台大校總區的師生試乘。
台大校長楊泮池表示，無人機駕駛要真正上路，還有許多挑戰待克服，台大電資和工學院過去一直都在進行無人駕駛的軟體研發，這次和喜門史塔雷克公司合作，就是希望藉由產學力量，開發出新一代、真正可以上路的無人駕駛，讓台灣成為研發重鎮。
「無人駕駛車是台灣發展的契機！」喜門史塔雷克公司總經理丁彥允表示，台灣有非常好的機械工業、人工智慧的人才，正好就是發展無人駕駛車所需的，因此可說是若將此技術發展起來，可帶動各項產業的發展，
丁彥允說，這次與台灣大學產學合作，就是借重台大的研發能量，無人駕駛車底層為電動車，因此需要與台大工學院合作，至於規劃自動化路線則需要仰賴電資學院人工智慧的技術，最後是如何讓情境在地化，就好比電池在炎熱的天氣下消耗電量大，必須利用大數據分析，讓整個運作更符合在地的狀況，這部分需與資工系合作。
楊泮池指出，無人駕駛巴士計劃7月起在水源校區進行測試，規劃了2至3條路線，先在封閉的地區試行，並進行各項調整，之後順利的話，會將無人駕駛移至台大校總區，並開放校內師生試乘，到時候就是在一個有腳踏車、行人等變動的條件下，考驗無人駕駛技術的成熟度。
(中時)
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