空品監測車進東海大學 查獲10家工業區違法廠商

台中市空品監測車進駐東海大學，共計查獲10家工業區違法廠商。（盧金足攝）

台中市環保局長白智榮表示，目前東海大學師生已未反應有強烈異味，將持續監測東海大學周邊空品狀況，維護居民生活品質。（盧金足攝）

台中市東海大學鄰近台中工業區，空氣中常飄散異味，影響居民生活品質。環保局為此成立稽查專案小組，派遣移動式空品監測車進駐校園進行長期監測，掌握影響東海大學的異味來源。至今年為止，共執行58家次全廠空汙查核，執行14次稽查檢測作業、22次夜間稽巡查，共查獲9廠家違反空汙法，1廠家違反廢清法已告發處分、限期改善，持續追蹤改善情形。

環保局長白智榮表示，移動式空氣品質監測車中配有最先進的質譜儀、紅外線監視系統及氣象設備等精密儀器，對空氣中產生異味的特定化合物及揮發性有機汙染物進行檢測分析。

自今年3月初進駐東大校區監測以來，分析監測數據發現2-丙醇(異丙醇)、丙酮、丁酮、甲苯等易引起異味物質的濃度偏高，經稽查人員比對汙染指紋資料庫，順利掌握鄰近校區的印刷廠及化工廠有同樣空汙排放物種，並連續三週夜間巡查，運用「紅外線氣體顯像儀」、「紅外線熱顯像儀」及「火焰離子偵測器」等高科技儀器輔助，確認不法廠家偷排位置。

統計今年度所執行的二波強力稽查，市府共執行58家次全廠空氣汙染防制查核、14次稽查檢測作業及22次夜間稽巡查，共查獲9廠家違反空汙法、1廠家違反廢清法，後續皆告發處分並限期改善。

白智榮表示，台中工業區鄰近東海大學校園，產業以印刷業及塑膠原料製造業居多，易使用大量有機溶劑，廠商若有偷排或未做好空氣汙染防制工作，都將直接影響到東海大學師生及附近民眾。

對此，市府利用移動式空品監測車進駐校園長期監測，經由大數據資料勾稽比對，依據汙染時段風速、風向及汙染物種分析結果，再搭配高科技儀器執行夜間巡查，已有效掌握東海大學異味來源。

目前東海大學師生已未反應有強烈異味，未來市府將持續監測東海大學周邊空品狀況，維護居民生活品質。

(中時)