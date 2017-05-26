美胸驚成「太平公主」 李毓芬經紀人曝內幕

李毓芬影歌視三領域皆闖出好成績。(圖/李毓芬臉書)

李毓芬拍攝線上遊戲廣告吸引高人氣，主演多部偶像劇皆創下高收視率，從DreamGirls單飛出輯也頗受好評，不過昔日拍攝內衣廣告時，曾大秀C罩杯美胸，近日卻被網友目擊疑似消風，胸前居然一片平坦，立刻引發熱議。

根據《蘋果》報導，李毓芬素顏帶著墨鏡，陪好姐妹宋米秦在信義逛街，不過當她彎腰看單品時，讓僅著細肩帶性感低胸衣的她，幾乎處於隨時會走光的狀態，不過讓人震驚的是擁有豐滿C罩杯的她，居然大縮水只剩平胸，對此也讓網友驚呼「女神，妳的胸離家出走了嗎？」。

對此李毓芬透過經紀人表示，應該是拍攝角度的問題，才會造成視覺上的錯覺，而經紀人也表示拍廣告時是穿集中型內衣，且有特別把肩帶條高，才讓效果加倍顯著，但也不忘背書她確實是「真材實料」。

(中時電子報)