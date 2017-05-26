小英知悉總統府性騷擾案？黃重諺：有輿情報告
總統府近日爆發性騷擾事件，總統府發言人黃重諺今天表示，總統府目前已經依照相關規定著手調查，總統府立場就是以最高標準嚴、查不法、勿枉勿縱。至於總統是否知情？黃重諺說，每天都有向總統報告相關輿情，基本上就是依法辦理。
至於是否三天內可完成調查？黃重諺表示，不會那麼快。因此，外界預估，端午節不會結案。
依照「上報」媒體報導，總統蔡英文的女武官陳月芳上校被內衛隨扈楊文志少校騷擾，楊疑以LINE傳不雅照與文字，甚至在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動，讓陳女感到不舒服；陳上月底向長官侍衛長劉志斌中將投訴，但劉未依程序受理性騷擾投訴案件，直接把楊文志調往特勤中心，疑似打算息事寧人，處理方式引發當事人不滿。
總統府上午召開記者會，黃重諺表示，總統府日前接獲一起性評事件申訴，當事人在向直屬長官申訴之後，即開始進入核查，是否有所屬情事，同時已經依照相關規定來進行處置，或將事件對造調離工作現場，並依法啟動性平相關程序。黃重諺稱，我們也要相互提醒，依據性騷擾防治法規定，在相關事實釐清前，為了確保當事人合法權益，不能透露相關當事人資訊，
就是以最高標準嚴、查不法、勿枉勿縱。
黃重諺表示，據了解一切都在進行中，程序上依照性騷擾防治法，女性當事人是向直屬長官報告後，經過當事人同意後，就開始啟動當事人性平程序，事發之後開始啟動。
至於何時接獲通報及啟動調查，黃重諺說，他的了解是在近期，且都在法定程序內；至於總統是否知情？每天都有向總統報告相關輿情，基本上就是依法辦理。
至於總統府何時知道此事？黃重諺說，發言人是在第一時間知道，該知道時就知道，是否比媒體還早知道？若看該篇報導，就知道發言人已經知道。
(中時)
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