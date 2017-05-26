民調：選北市長 綠整合與否朱立倫或丁守中都贏

台灣競爭力論壇26日召開「2018台北市長爭霸戰民調發佈記者會」。（潘維庭攝）

2018年台北市長選舉，藍、綠各自人選成為話題，26日台灣競爭力論壇發布民調，不管現任市長柯文哲與民進黨是否整合，國民黨由朱立倫或丁守中出線，支持度都贏過對方。

台灣競爭力論壇26日上午召開「2018台北市長爭霸戰民調發佈記者會」，論壇總召集人、台大政治系副教授彭錦鵬表示，民調顯示，北市長參選藍營人選方面，朱立倫最高（支持度30.3%），其次是丁守中（27.1%）；未表態或無反應26.2%、張善政16.4%。綠營人選方面柯文哲最高（支持度38%），未表態或沒反應27.7%，賴清德25.5%，姚文智8.8%。

若綠營整合，藍綠一對一對決下，藍營不論派出朱立倫或丁守中，皆領先綠營的柯文哲或賴清德；若未能整合，三強對決的情況下，朱立倫或丁守中仍領先柯文哲與賴清德。同時，逾半數民眾支持下一屆台北市長選舉，藍綠兩陣營候選人的提名，都應採初選方式。

值得注意的是，逾半民眾（51.7%）不滿意柯文哲市長施政表現，42.7%滿意、5.6%沒意見。

論壇理事長、文大陸研所教授龐建國認為，民調反映柯文哲的施政表現，民眾的反應不佳，且綠營的支持度並未因此上升，相對的，藍營的支持度則有谷底翻身現象；整體環境和柯市長的人格特質，也可能會讓支持度繼續探底，其中世大運舉辦的結果將是變數之一。

至於丁、朱兩人誰適合選台北市長？龐建國分析，從馬英九到郝龍斌再到連勝文，丁守中都主動或被動地退讓，做出某種程度的犠牲，因而一再錯失機會，這次若丁守中捲土再來，除了可以爭取到不少同情者的支持之外，也不會有中途換跑道的問題，可以毫無顧忌地喊出「做好做滿」。相對而言，朱立倫如果參選台北市長，可能得面對是否會在2020年換跑道，搭配吳敦義選副總統或出任行政院長這一類「做好做滿」的質疑。

論壇執行長謝明輝認為，吳敦義選贏國民黨主席後，藍營士氣大振，支持者有歸隊跡象；蔡總統與柯文哲執政表現均不佳，後者在大巨蛋案處理上更造成紛擾，其它政績也不足。

彭錦鵬則建議，對國民黨來講可考慮提早初選，以利候選人經營選區；對綠而言也應思考，柯執政不佳，民進黨是否要繼續支持他連任，他認為，最近媒體不再批評大巨蛋、北市府局處首長一直有人請辭等問題，但到選舉都會被再提起。

該民調由台灣競爭力論壇學會委託全國公信力民意調查公司進行，時間是5月22、23兩日，調查對象是戶籍設在臺北市，年滿20歲以上的合格選民。以訪員電話訪問方式，配合「CATI2000電腦輔助電話訪問系統」進行調查。資料依性別、年齡及教育程度、地區加權以與母體比例相符。有效樣本共計1072份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99%。

(旺報)