國家元首顏值比一比！小英第40、金正恩慘墊底

美媒公布各國元首顏值榜，蔡英文拿下第40、金正恩慘墊底。（軍聞社提供）

現今社會重「顏值」，不只明星、網紅會被拿來作文章，連各國元首也會被列表排名。美國媒體日前公布各國元首「顏值排行」，加拿大總理擊敗198位敵手、風光摘冠，台灣總統蔡英文拿下第40名，北韓領導人金正恩則慘墊底。

《HOTTEST HEADS OF STATE》日前公布各國元首顏值榜，前三名分別為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、不丹國王凱薩爾（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）及墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto），而美國總統川普則位在後段班，排行第137名。

值得注意的是，台灣總統蔡英文在這份榜單拿下40名、日本首相安倍晉三為50名，北韓最高領袖金正恩則在榜中大失威風，慘列眾元首之尾。

(中時電子報)