MiLB》王維中中繼登板無失分 幸運拿下第二勝
效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的王維中，今球隊與馬林魚3A(紐奧良嬰兒蛋糕)交手，王維中在第6局2出局後接替先發投手，繳出1.1局無失分表現，加上隊友成功超前比分，終場以7比6拿下勝利，王維中幸運拿下本季第二勝。
此役科羅拉多泉天襪前5局原本取得5比1領先，但先發投手卻在第6局遇到亂流，被對方扳平比數，球隊緊急在2出局後推出王維中，成功化解失分危機。
下半局科羅拉多泉天襪靠著安打串聯攻下2分，再度要回領先，第7局王維中續投，被擊出2支安打，投出2次三振沒有失分，球隊終場也成功守成，王維中幸運拿勝。
王維中本季轉成長中繼，開季至今出賽17場，共投21.1局，拿下2勝0負，自責分率僅2.53。
(中時電子報)
關鍵字：王維中
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