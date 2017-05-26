背痛讓他差點過不了端午 61歲男主動脈剝離

61歲何先生一個月多月前因主動脈剝離差點沒命，端午前夕出面呼籲高血壓病友要規則服藥，好好控制血壓。（馮惠宜攝）

端午慶團圓，對這一家意義非凡，61歲的何先生，4月12日晨起背部劇痛，誤為腰酸拖到隔日出現腹痛才就醫，沒想到一檢查就是致死率超過8成的主動脈剝離，緊急開刀後仍出現器官衰竭，還動用葉克膜搶救，經住院一個多月才出院，何先生26日現身感謝醫療團隊，也呼籲大家不要輕忽劇烈背痛，並提醒高血壓病友要規則服藥、就醫。

(中時)