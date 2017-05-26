立院三讀通過防範狼師的補教實名制條文

立委陳亭妃（左起）、葉宜津、蘇巧慧、柯志恩、何欣純、李麗芬、蔡培慧等人亦合影留念。（姚志平攝）

立法院三讀通過防範狼師的補教實名制條文:「補習及進修教育法第9條條文修正草案」，議場內響起掌聲，立委陳亭妃、葉宜津、蘇巧慧、柯志恩、何欣純、李麗芬、蔡培慧等人亦合影留念。

(中時)