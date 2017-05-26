走出尪自殺陰霾 上原多香子帶新歡回香閨

上原多香子被爆有新戀情。(圖／番社自日網、上原多香子部落格）

日本女團始祖「SPEED」成員上原多香子，2014年目睹老公TENN（本名森脇隆宏）上吊自殺深受打擊，喪夫近3年，現終於傳出新戀情，戀上39歲舞台劇作家高山和也。

上原多香子目睹TENN在大阪自家車內上吊自殺，讓她情緒崩潰，消失9個月才復出工作，據《Friday》報導，她和主演舞台劇作家高山和也日久生情，更一起去唱歌到清晨才離開，之後一起返回香閨過夜，

SPEED四位成員中，上原多香子最有異性緣，曾搭上赤西仁、山本耕史、Dragon Ash主音降谷建志、同門男團DA PUMP主音ISSA等，現傳出新戀情，似乎已走出喪夫陰霾。

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(中時電子報)