要求中小學生具名評論老師 全教砲轟國教院不專業
全國縣市中小學學生昨天進行學力測驗，但今年測驗多了一項記名問卷填答，包括許多主觀問題，例如喜不喜歡老師幫助我的方式、喜不喜歡導師任教學科等，全教總統批，國教院竟然要求中小學生具名評論老師，變相成為縣市政府評鑑教師、處理不適任教師的依據，要求應立即銷毀問卷，並向大眾道歉。
全教總理事長張旭政表示，學力測驗從2010年起每年舉辦，主要的測驗對象是國小二、三、五年級學生，以及國中七、八年級學生，科目為國文、數學和英文，全台有半數以上的縣市實施，影響重大。
今年卻在未事先告知受測學生的情況下，多了一項記名問卷，問卷內容包括喜不喜歡老師幫助我的方式？喜不喜歡級任導師任教學科？課堂上尊不尊重教師？課堂充實與否？引發基層教師譁然。
張旭政指出，這份問卷填答並未在事前告知縣市政府以及受測學校和學生的前提下發放，且問卷內容毫無頭緒，填答者還是身心未成熟的中小學生，並且要求記名，國家層級的教育研究院犯下研究上的重大錯誤。
張旭政痛批，研究沒有徵求填答者的同意，不尊重個人意願；屬於記名填答，無法確保個人隱私；問卷題目不當，加上記名填答和違反個人意願，恐影響研究對象之身心；假藉學力測驗夾帶問卷填答，違反誠信原則；而問卷內容與教學間是否有關連，欠缺學術依據，令人懷疑能否客觀分析及報導。
過去的學力測驗結果就曾經有濫用、誤用的情形，張旭政說，學力測驗的結果原本只是作為研究之用，卻被縣市政府拿來做評比，並對成績較差的班級教師施壓，使得教師被迫在施測前針對題型和就題目反覆練習，甚至直接告訴班上成績較差的學生請假不用來，嚴重扭曲、干擾現場教學。
全教總要求，各縣市政府應立刻將所有問卷集中銷毀，國教院則應公開向社會大眾道歉。
(中時)
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