天良感冒液改標販賣偽藥 負責人、員工訊後飭回

天良生物科技公司董事長紀元章步出地檢署，表示對消費者十二萬分的歉意，並鞠躬道歉，檢方諭知請回。（李文正攝）

士林地檢署偵辦天良生物科技公司販售偽藥，產品「天良諾克治痛感冒液」，以偽造的標籤，重新貼在原標籤上，販售給消費者，違反《藥事法》，檢方上午傳訊董事長紀元章、一名實際改標的蔡姓女員工，經過近1小時訊問，檢察官諭知請回。

紀元章步出地檢署，依照昨天的聲明書，再次對於此次深感抱歉，表示消費者可憑空瓶或發票補償原價2倍金額。並2次鞠躬道歉，表達十二萬分的歉意。

檢方認為，上櫃公司天良科技公司，以人工方式，將偽造的新標籤貼在舊標籤上，已經觸犯《藥事法》販售偽藥的行為，可處7年以下有期徒刑，且已經將商品化驗，了解過期商品是否已經變質，造成危害健康的情形，但考量2人坦承犯行，沒有串證逃亡之虞，諭知2人請回。

(中時)