高職生騎車上學 跌落約25公尺橋下命危
20歲蕭姓高職生今（26）日上午7時許，準備騎機車要到台北市某高職上課，行經新北市新店區安一快速高架道路時，疑因過彎不慎，機車擦撞紐澤西護欄後，蕭男直接飛落約25公尺深橋下，警消獲報到場，蕭男脊椎嚴重變形、口鼻出血，目前仍在醫院急救中。
警方調查，蕭男當時正要騎機車去上課，行經新店區安一快速高架道路、靠近安康路，該處約為90度的大轉彎，限速40公里，蕭男疑過彎不慎，機車右側擦撞紐澤西護欄後，人因此彈飛摔落至橋下。
警消獲報抵達，蕭男仍有意識，但脊椎嚴重變形、口鼻出血，緊急送往新店慈濟醫院急救，尚未脫離險境，詳細車禍原因待進一步釐清。
(中時)
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