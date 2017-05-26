華航「三熊友達號」首航九州熊本

華航「三熊友達號」彩繪機首航日本熊本縣，喔熊、高雄熊與熊本熊首度同台。（陳祐誠攝）

中華航空被喻為最療育彩繪機的「三熊友達號」，集結台灣喔熊（OhBear）、高雄熊（Hero） 及日本超人氣明星熊本熊（Kumamon），今(26日)從高雄小港機場首航飛往日本九州熊本縣，吸引來往旅客目光。華航表示，三熊友達彩繪機將固定飛航「高雄－熊本航線」，未來高雄往返東京、大阪、琉球等航線，也有機會派飛。

三熊友達號彩繪機為華航特別設計，讓台灣喔熊、高雄熊及熊本熊首度同台，機上布置全換為三熊獨家系列用品，從頭墊紙、紙杯、抱枕、撲克牌、濕紙巾、兒童玩具、不織布環保購物袋等用品，到空中特製餐點，如商務艙熊掌造型蛋糕與經濟艙熊掌造型銅鑼燒，搭配華航懷舊鐵道便當，滿足旅客的味蕾及視覺享受。

華航總經理謝世謙表示，熊本縣是日本九州的農業大縣，自然風光獨特，高雄－熊本航線每周3班，分別為周二、周五、周日，是國內唯一直飛的航空公司，目前平均載客率約7成左右，有了三熊友達號助陣，可望提高至8成。

謝世謙說，近來日幣貶值，提升國人赴日旅遊意願，華航自高雄飛航札幌、東京、大阪、熊本、琉球等5航點，旺季期間載客率可達8成，可看出日本市場的潛力及需求。

華航表示，看好南台灣出發市場，列為積極發展目標，包括台南飛航香港、大阪，以及高雄飛航上海浦東、杭州、深圳、廈門、北京、長沙、重慶、南昌、首爾仁川、香港、曼谷、新加坡、馬尼拉、胡志明市、北海道札幌、東京、大阪、熊本、琉球等19個航點，為國籍航空中，提供南部旅客航點最多、機位最充足的航空公司。

(中時)