急診暴力「醉」鬧多 小小智慧手環當解方

急診暴力有解了！統計顯示，去年全國急診室通報暴力事件達294件，當有有1/3為酒醉鬧事，為兼顧減少與酒醉者接觸、又能充分掌握其生理狀態，北醫大開發出穿戴式裝置，讓照護者能遠端監控酒醉者狀態，減少其與醫護人員、一般民眾的接觸，進而降低發生衝突的機會。

北醫大醫學科技學院今成立「HIoT健康物聯網產學醫研聯盟」，透過各種智慧裝置與概念，讓照護人員不用實際走到病房，並能掌握各床病人的生命徵象，增加照護效率、避免打擾病人。

酒醉到急診室的民眾，因為酒醉躁動，常要出動3~4名人力來安置，更有醫師直言常不知患者「唉真的還是唉假的」，導致醫護人員要常上前觀察，但又因增加接觸機會，使得衝突機率上升。台北醫學大學醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任李友專表示，現透過一支不限廠牌、小小的智慧手環，可協助醫護遠端監控，達到掌握患者生理狀態、又減少接觸的雙重優勢。

北醫大護理學院院長周桂如強調，統計顯示，去年我國平均戶並筆約7~10床，輪值大夜班的護理人員，甚至一人要照顧18床，遠高於國際建議的6床；北醫大現啟用最新的智慧模擬病房，透過結合科技來提高護理人員照顧效率，進而緩緩壓力。她舉例，過去病房患者看到點滴出問題、按鈕通知後，護理師要先到病房了解狀況，再回去拿新的點滴瓶回來。

「這樣來回要走3趟」，周桂如說，現透過更詳細、例如標示「點滴異常」的按鈕，以及遠端監控，護理師第一時間就知道問題所在，直接拿新的點滴瓶到病房進行更換，省下2／3的時間。

北醫大表示，智慧模擬病房裡的各種擬真的情境，讓學生能在進到臨床前，獲得更紮實的訓練和經驗、以面對未來的「實戰」，像是產後大出血、心肺復甦術CPR、燒燙燒處理等等，「以教學領導臨床」；現更透過「HIoT健康物聯網產學醫研聯盟」，盼更多學校、醫院及廠商加入聯盟，讓大家在將智慧模擬病房內的各種發想、創意，應用、開發到更符合實際臨床需求的醫療科技。

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(中時)