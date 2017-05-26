查俄介入美大選 FBI鎖定川普女婿庫許納

美國媒體報導，美國聯邦調查局(FBI)偵查有關俄羅斯介入美國大選，已鎖定統川普的女婿，白宮顧問庫許納。若訊息屬實，庫許納將是1970年代「水門案」，首位因國家安全被調查的白宮高級官員。

美國國家廣播公司（NBC）引述未具名官員消息來源指出，36歲的庫許納是FBI1調查的目標，調查人員相信他握有相關資料，但不一定「犯罪」；《華盛頓郵報》則報導，調查人員專注在庫許納與俄羅斯駐美國大使季瑟雅克，以及莫斯科銀行家、蘇聯對外經濟銀行負責人戈柯夫2016年12月在紐約會面的事。對此，川普政府和俄羅斯當局均表示，屬一般性外交互動。

庫許納的律師告訴英國廣播公司(BBC)，庫許納會配合 FBI 調查。

儘管消息來源稱庫許納在調查過程中未涉及違法行為，但俄國介入美國大選的指稱在川普開除FBI前局長柯米後，愈演愈烈，如今已延燒到川普身邊最親近人之一的庫許納，這把火是否會燒到宣稱這是一場「美國歷史上最大獵巫行動」的川普本人，各界密切觀望。

(中時)