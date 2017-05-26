桃機第三航站動土 預計2020年完工
桃園機場第三航站「機坪、滑行道與機坪設施工程」及「第三航站區土方及基礎工程」聯合動土典禮上午舉行，這不但是繼十大建設之後，全台最大單一公共建築工程，也是第三航廈的前置建設。
機場公司董事長曾大仁表示，第三航廈預計於2020年完工，2021年試營運，屆時可容納每年2千萬旅客人次，後續開發的衛星廊廳建設完成後，更可容納每年4千5百萬旅客人次，讓桃機運量及服務品質大幅提升。
目前桃園機場現有38個靠橋停機位與23個遠端接駁停機位，機場公司進行第三航站區工程後，最終可望新增21個靠橋停機位，使得桃機在調度班機及客貨運輸上更有效率。此外，地下二樓、地上四樓的第三航廈主體建築基地面積達118,734平方公尺，相當於3.9倍101大樓的基地面積，總樓地板面積更達40萬平方公尺。
(中時)
關鍵字：桃機第三航站
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