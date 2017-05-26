姑婆芋、芋頭傻傻分不清楚 誤食恐有死亡風險

姑婆芋及芋頭外觀相似，民眾多不容易區分。(圖/達志影像/Shutterstock)

民眾至餐廳食用荷葉排骨，竟誤食姑婆芋，導致中毒，餐廳表示誤用到姑婆芋葉子，之前就曾發生過民眾誤摘姑婆芋回家食用，要該如何分辨芋頭及姑婆芋葉子？

依據今日《蘋果日報》報導，有民眾食用荷葉排骨導致中毒，懷疑餐廳誤用姑婆芋葉子，台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科楊振昌主任表示，姑婆芋整株及塊莖含有不溶性草鹼、氰酸以及生物鹼，若接觸人體皮膚，會產生發癢、刺激；如果不小心誤食，會口腔局部腫痛刺麻。

食品藥物管理署說明，姑婆芋又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷芋等，姑婆芋塊莖外型與芋頭類似，因此曾發生民眾出遊摘回家誤食案例，而誤食姑婆芋會有口、喉、胃等灼痛甚至死亡的風險。

姑婆芋的葉面為革質，水珠並無法凝結，且葉子呈廣卵形，基部為心狀箭形。(圖/食品藥物管理署)

芋頭葉面是絨質，水滴會在葉面上形成水珠，葉子為盾形，且葉脈不明顯。(圖/食品藥物管理署)

民眾想要區分姑婆芋及芋頭，可以拿水灑在葉子上以作辨別，食品藥物管理署表示，姑婆芋的葉面為革質，水珠並無法凝結；而芋頭葉面是絨質，水滴會在葉面上形成水珠。除此之外，姑婆芋葉子呈廣卵形，基部為心狀箭形；芋頭葉子是盾形，且葉脈不明顯。

食品藥物管理署呼籲民眾出外遊玩時，不要隨意摘取植物回家烹煮，以免造成身體不適，若不小心將姑婆芋吃下肚導致中毒，楊振昌主任建議可以先漱口，後可以喝些冰牛奶或水稀釋以緩解不適，但不適情況嚴重，建議趕緊就醫，以免耽誤救治時間。

(中時電子報)