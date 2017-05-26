陸內蒙前政協副主席趙黎平 因殺人罪今執行死刑

大陸內蒙古自治區前政協副主席趙黎平，今因殺人罪遭執行死刑。（圖/大陸網站）

據大陸澎湃新聞網報導，被大陸最高法院依故意殺人、受賄、非法持有槍支與彈藥等罪名，裁定死刑定讞的前內蒙古自治區政協副主席趙黎平，於今日（5/26）上午交由太原中級法院執行。2015年遭到調查的趙黎平，因濫用職權收賄、承包工程，甚至私藏多把槍枝彈藥與雷管，更曾在內蒙古赤峰市開槍殺害一名26歲的李姓女子，讓曾是公安廳廳長的他，最終不僅淪為階下囚，更成為死刑犯結束一生。

曾是政協副主席的趙黎平，遼寧建平人，畢業於內蒙古廣播電視大學中文系，從基層公安人員開始做起，沿途升上科長、副處長等職務，於2005年升上內蒙古自治區公安廳廳長。此後官運一路亨通，晉升為自治區政府副主席、省政協副主席等職務。卻在2015年3月底，被內蒙古警方於克什克騰旗境內，以涉嫌槍殺年輕情婦的罪名逮捕起訴，此案一度引起大陸輿論轟動，由於趙某拒不認罪，負責審理的山西省法院最終維持原判，判處趙黎平死刑定讞。

大陸近年來掃蕩各地中高層官員，幾乎每個月都有官員遭到調查和定罪。和趙黎平同時落馬的中高階官員還有一人：廣東省政協前主席朱明國，因收受高達1.4億元人民幣（約7億台幣）賄賂，並無法清楚交待款項來源，遭到廣西省柳州中級法院判處死刑。但最終並沒有如趙一樣執行，而改判緩刑2年、暫時逃過一劫。

(中時電子報)