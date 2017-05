陳建仁：WHA拒台灣是憾事 也是不智之舉

副總統陳建仁今(26日)上午出席「2017亞太區域秩序國際研討會」開幕儀式,致辭表示,「世界衛生大會」(WHA)正在舉行年會,台灣2300萬人民卻被排除在外,這是憾事,也是不智之舉。過去八年來,台灣都有機會參與WHA,但今年卻被遭拒門外,這恐危及到世界的衛生防疫工作。

副總統致詞時說,1966年「國際裁軍暨解決爭端研究院」(International School on Disarmament and Research on Conflicts)成立後,由於各界都認知到,和平與安全方面的合作極有必要,因此召開研討會進行各項討論。半個世紀以來,「國際裁軍暨解決爭端研究院」籌辦過許多必要的全球安全與裁軍議題研討會與課程,包括1995年第一次亞太安全研討會及2003年4月第二次研討會,雖然2003年全球遭遇SARS疫情,也依然舉行了第二次研討會,因為議題實在太重要了。

副總統接著指出,2003年他擔任衛生署長,雖然當時SARS疫情威脅全球,但由於台灣處置得當,因而控制國內疫情。儘管台灣不是「世界衛生組織」(WHO)會員國,且未獲WHO的援助,台灣政府仍將成功因應SARS的對策等資訊,分享給全世界。為了對抗任何衛生安全的威脅,我們必須與其他國家合作,並分享相關資訊;換言之,在對抗任何疫情方面,分享是極為重要的價值。

副總統提到,今天各位專家學者再次齊聚一堂,共同發現問題,展開討論,同心協力解決不同領域的安全議題。目前各國週遭充滿各種危險和威脅,從飛彈試射到電腦網路勒索病毒「WannaCry」等,甚至全球公共衛生也遭到威脅;「世界衛生大會」(WHA)正在舉行年會,台灣2300萬人民卻被排除在外,這是憾事,也是不智之舉。他特別說明,過去八年來,台灣都有機會參與WHA,但今年卻被遭拒門外,這恐危及到世界的衛生防疫工作。全世界由人流及物流連結,任何地方的防疫缺口都會威脅到世界各地的人。

副總統特別強調,台灣被排除在國際健康決策之外,無論理由為何,都將嚴重威脅到全球公共衛生及安全,更不要說是因為單一國家操弄政治所造成的。這些安全威脅需要我們集思廣益尋求外交和政治解決方案,並加強經濟與技術合作,這正是我們共聚一堂要完成的目標。

副總統最後希望各位與會專家學者藉由這個絕佳機會,相互交換科學見解、建立聯結、以及促進集體安全的新合作,並再次感謝「國際裁軍暨解決爭端研究院」的籌辦,期盼大家此行成果豐碩。

(中時)