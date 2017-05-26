陳建仁：WHA拒台灣是憾事 也是不智之舉

副總統陳建仁今(26日)上午出席「2017亞太區域秩序國際研討會」開幕儀式，致辭表示，「世界衛生大會」（WHA）正在舉行年會，台灣2300萬人民卻被排除在外，這是憾事，也是不智之舉。過去八年來，台灣都有機會參與WHA，但今年卻被遭拒門外，這恐危及到世界的衛生防疫工作。

副總統致詞時說，1966年「國際裁軍暨解決爭端研究院」（International School on Disarmament and Research on Conflicts）成立後，由於各界都認知到，和平與安全方面的合作極有必要，因此召開研討會進行各項討論。半個世紀以來，「國際裁軍暨解決爭端研究院」籌辦過許多必要的全球安全與裁軍議題研討會與課程，包括1995年第一次亞太安全研討會及2003年4月第二次研討會，雖然2003年全球遭遇SARS疫情，也依然舉行了第二次研討會，因為議題實在太重要了。

副總統接著指出，2003年他擔任衛生署長，雖然當時SARS疫情威脅全球，但由於台灣處置得當，因而控制國內疫情。儘管台灣不是「世界衛生組織」（WHO）會員國，且未獲WHO的援助，台灣政府仍將成功因應SARS的對策等資訊，分享給全世界。為了對抗任何衛生安全的威脅，我們必須與其他國家合作，並分享相關資訊；換言之，在對抗任何疫情方面，分享是極為重要的價值。

副總統提到，今天各位專家學者再次齊聚一堂，共同發現問題，展開討論，同心協力解決不同領域的安全議題。目前各國週遭充滿各種危險和威脅，從飛彈試射到電腦網路勒索病毒「WannaCry」等，甚至全球公共衛生也遭到威脅；「世界衛生大會」（WHA）正在舉行年會，台灣2300萬人民卻被排除在外，這是憾事，也是不智之舉。他特別說明，過去八年來，台灣都有機會參與WHA，但今年卻被遭拒門外，這恐危及到世界的衛生防疫工作。全世界由人流及物流連結，任何地方的防疫缺口都會威脅到世界各地的人。

副總統特別強調，台灣被排除在國際健康決策之外，無論理由為何，都將嚴重威脅到全球公共衛生及安全，更不要說是因為單一國家操弄政治所造成的。這些安全威脅需要我們集思廣益尋求外交和政治解決方案，並加強經濟與技術合作，這正是我們共聚一堂要完成的目標。

副總統最後希望各位與會專家學者藉由這個絕佳機會，相互交換科學見解、建立聯結、以及促進集體安全的新合作，並再次感謝「國際裁軍暨解決爭端研究院」的籌辦，期盼大家此行成果豐碩。

(中時)